مشاعل الشحي وزوجها في بروفة حفل زفافهما الثاني.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الفنان أحمد خميس مقاطع فيديو من بروفة حفل زفافهما الثاني، المنتظر إقامته قريباً.

الفنانة الإماراتية ظهرت في البروفة بفستان زفاف شديد الأناقة، مطرز بالكامل ومنفوش من أسفل، ووضعت على رأسها طرحة زفاف طويلة، وتزينت بمكياج قوي.

فيما ارتدى زوج مشاعل الملابس التقليدية للعرس، وهو عبارة عن “عباءة وشال”، وعلقة مشاعل على الفيديو قائلة: ” من بروفة عرسنا الجديد شو رأيكم”، فيما كتب خميس: “حين نعشق لا نختار من نعشقهم، ولكن القدر يقودنا لأشخاص قد نجن بعشقهم”.

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وكانت الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي قد صدمت جمهورها مؤخرا بعد أن تخلت عن الحجاب تماما، مما عرضها للكثير من الانتقادات.

وفي أول تعليق لمشاعل على هذه الانتقادات، قالت خلال لقائها في برنامج “Et بالعربي”، إنها لم تكن محجبة من الأساس، ولكنها كانت تضع طرحة على نهاية رأسها، لافتة إلى أن بعض الأشخاص يسمون هذا حجاباً لكنها لا تعتبره حجابا.