عفاف شعيب تهاجم حلا شيحة: مينفعش تقلعي كدا مرة واحدة بعد الحجاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقدت الفنانة المصرية عفاف شعيب، خلع الفنانة المصرية حلا شيحة للحجاب، بعد ارتدائه لسنوات طويلة.

عفاف شعيب، قالت خلال لقائها في برنامج “تحيا الستات”، مع الإعلامية رغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية “النهار” موجهه كلامها لحلا شيحة: “طب لبستيه ليه؟؟ عشان كنتي مقتنعة بيه ولا عشان منظر ولا إرضاء لعريس جديد جايلك وقالك اتحجبي؟.. مينفعش، يا تلبسيه وأنتي مقتنعة إنه فرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى يا متلبسيهوش”.

وأضافت: “حلا ربنا يردها إليه ردًا جميلا.. بس حتى لو قلعتيه التزمي باللبس انتي ذقتي طعم الطاعة والالتزام، فالتزمي بحدود معينة مينفعش تقلعي كده مرة واحدة.. أنا لو دفعولي مليار دولار لا يمكن أقلعه خلاص ده اتفرض عليا مش لعب عيال”.

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الفنانة المصرية أكدت أنها مرتدية الحجاب عن قناعة وأنها حتى لو دفع لها المليارات لن تخلعه.

كما ردت على الشائعات التي نشرت حول تقاضي الفنانات أموالًا من أجل ارتداء الحجاب قائلة، إنه في فترة ارتداء عدد كبير من الفنانات الحجاب انطلقت شائعات أنهن تقاضين أموالا من أجل ارتداء الحجاب، لكن هذا غير صحيح، مشيرة إلى أنهم يعطون المال كي تخلع الفنانة الحجاب وليس لارتدائه.