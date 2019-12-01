محمد إمام ينتهى من تصوير «لص بغداد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى النجم والممثل المصري محمد عادل إمام، من تصوير فيلم “لص بغداد” الذى ينافس به فى شهر يناير 2020 ويشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم ياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحى عبدالوهاب وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجى فيلمز.

وكان أبطال الفيلم، قد صورا مؤخرا، الأفيشات الرسمية للعمل، حيث تصدر كل ممثل الأفيش بمفرده، فضلا عن أفيش “جماعى” والذى ضم كلا من محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توته .

Advertisements

ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد”، محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

وكان فيلم «لص بغداد»، للنجم المصري محمد عادل إمام، قد خرج من موسم عيد الأضحي السينمائي المقبل 2019، بشكل رسمي، وذلك بسبب تأخر التصوير.

وجاء تأجيل فيلم «لص بغداد» بعدما أعلنت الشركة المنتجة «سينرجي» عن طرحه في عيد الأضحي المقبل إلا أنها قررت طرحة في موسم نصف العام المقبل 2020 بعدما يعود التصوير إلى خلال الشهر المقبل.