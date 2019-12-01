الفنان المصري يوسف الشريف فى انتظار بطلة ثالثة لـ"النهاية" وتحديد موعد تصوير جديد

الأحد 1 ديسمبر 2019

مسلسل النهايه

أجل القائمون على مسلسل "النهاية – the end" للنجم يوسف الشريف، موعد سفر أبطال العمل إلى الأردن لبدء تصوير أول المشاهد هناك، إلى النصف الثانى من شهر دبسمبر المقبل بسبب عدم الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل، لاسيما أنه يحتاج تحضيرات كثيرة لاعتماده بشكل رئيسى على الجرافيك.



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وفى نفس السياق تعمل الشركة المنتجة على إنهاء التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة بعد انضمام كل من عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومن المقرر التعاقد مع بطلة ثالثة للعمل خلال الأيام القيلة المقبلة اضافة إلى باقى الأدوار الثانوية حيث تعتمد الأحداث على وجود عدد كبير من الشخصيات.

مسلسل "النهاية The end" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.