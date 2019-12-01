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شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يطرح كليب "الوطن" على يوتيوب والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
عاصى الحلانى
طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني كليب "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".
من ناحية أخرى انتهى عاصي ، من تسجيل أغنيات ومكساج والماسترالخاص بألبومه الجديد المقرر طرحه في مطلع 2020 ، ويضم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.
يذكر أن عاصي الحلاني أحيا عاصي الحلاني شهر ماضي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بالمسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية وسط تفاعل كبيرمن جمهوره الذى رفع شعار كامل العدد وقدم الحلانى عددا من أغانيه الشهيرة بدأها بأغنية لمصر وهى "أرض الخير" وأغنية "أنا مارق مريت" وشاركه نجله الوليد بالغناء معه على المسرح.
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