كاميلا كابيلو تكشف عن أسماء أغنيات ألبومها Romance

الأحد 1 ديسمبر 2019

كاميلا كابيلو

فقد تم تحديد موعد 6 ديسمبر الجاري من أجل إطلاق البوم " Romance " ، و يضم 14 أغنية منهم بعض الغنيات التي اطلقتها كاميلا كابيللو فيما قبل مثل "Shameless" و "LIving Proof" و "Easy" و "Liar" و "Cry for Me" و "Señorita" التي قدمتها مع النجم العالمي شون مندس .

اغاني الألبوم :

1. "Shameless"

2. "Living Proof"

3. "Should've Said It"

4. "My Oh My" feat. DaBaby

5. "Señorita" feat. Shawn Mendes

6. "Liar"

7. "Bad Kind of Butterflies"

8. "Easy"

9. "Feel It Twice"

10. "Dream of You"

11. "Cry for Me"

12, "This Love"

13. "Used to This"

14. "First Man"