شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيلو تكشف عن أسماء أغنيات ألبومها Romance والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 كاميلا كابيلو فقد تم تحديد موعد 6 ديسمبر الجاري من أجل إطلاق البوم " Romance " ، و يضم 14 أغنية منهم بعض الغنيات التي اطلقتها كاميلا كابيللو فيما قبل مثل "Shameless" و "LIving Proof" و "Easy" و "Liar" و "Cry for Me" و "Señorita" التي قدمتها مع النجم العالمي شون مندس . اغاني الألبوم : 1. "Shameless" 2. "Living Proof" 3. "Should've Said It" 4. "My Oh My" feat. DaBaby Advertisements 5. "Señorita" feat. Shawn Mendes 6. "Liar" 7. "Bad Kind of Butterflies" 8. "Easy" 9. "Feel It Twice" 10. "Dream of You" 11. "Cry for Me" 12, "This Love" 13. "Used to This" 14. "First Man"

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