زوجات وصديقات لاعبي برشلونة 2019.. من أكثرهنّ جمالاً؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

عادة ما تخطف زوجات وصديقات لاعبي كرة القدم الأنظار بين الجمهور الرياضي أو بين عدسات كاميرات الصحفيين، خلال تواجدهنّ في مدرجات الملاعب لمساندة أزواجهنّ أو أصدقائهن، أو خلال تجوّلهنّ في الشوارع وتواجدهنّ في المطاعم والأماكن العامة، وحتى يتم رصدهنّ والتركيز عليهن في رحلاتهنّ وحياتهنّ الخاصة، مثل اللاعبين.

ولعّل زوجات وصديقات فريق برشلونة الإسباني، من بين النساء اللاتي تهتم الصحافة والجمهور بهنّ، كيف لا وتوجد بينهنّ المغنية شاكيرا، صديقة قلب دفاع النادي الكتلوني بيكيه، وكذلك زوجة أحد أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم ليونيل ميسي، أنتونيلا روكوزو، التي كانت تعمل كعارضة أزياء، وكذلك زوجة المهاجم البارز لويس سوايرز، صوفيا بالبي، وغيرهنّ الكثيرات.

غير أن الجمهور الرياضي الشغوف لا يتوقف عن رصد ومتابعة اللاعبين وزوجاتهم فحسب، بل أيضًا تبدأ المقارنات بـ"من هي الزوجة الأجمل"، ويذكرون مواصفات مختلفة تتمتع بها كل واحدة منهنّ، ولكنها متفاوتة بين المشجعين.

وأشعلت زوجات وصديقات لاعبي فريق برشلونة مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتهن في تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 26 في تاريخه، قبل أشهر قليلة.

وحرصت أغلب زوجات وأطفال وصديقات نجوم البلوغرانا على التواجد في ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني للمشاركة في احتفالات التتويج بلقب الليغا.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لنجوم برشلونة مع عائلاتهم وسط فرحة عارمة بتحقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والـ 26 في تاريخ النادي الكتالوني العريق.

وتتوسع دائرة المقارنات بين زوجات لاعبي كرة القدم من الفريق نفسه إلى زوجات اللاعبين في الأندية الأخرى، خاصة الغريم الأزلي للنادي الكتلوني، ريال مدريد، في ظل وجود مجموعة من اللاعبين الذي تزوّجوا من أشهر العارضات والشهيرات في مجالات مختلفة، سواء الأزياء أو الصحافة أو الطب.

وكان من بين هؤلاء، عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي السابق للنادي الملكي كريستيانو رونالدو، التي دائمًا ما يتم مقارنتها بزوجة ميسي، وكذلك زوجة قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، وهي بيلار روبيو، صحفية ومقدمة تلفزيونية وعارضة وممثلة إسبانية.

الفيديو أعلاه يجمع زوجات وصديقات لاعبي برشلونة في التشكيلة الأساسية، من حارس المرمى إلى خط الهجوم، لتتعرفي أكثر عليهنّ، وتختاري من أكثرهنّ جمالاً حسب رأيك.