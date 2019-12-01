الفيلم التونسي «بيك نعيش» يحصد ٣ جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي

حصد الفيلم التونسي "بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي، ٣ جوائز دفعة واحدة بختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ٤١، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم عربي وقدرها ١٥ ألف دولار، وتمنح الجائزة لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي يتم اختياره في أي من المسابقات الثلاثة، الدولية، وآفاق السينما، وأسبوع النقاد الدولي.

كما فاز الفيلم أيضا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة "صلاح أبو سيف" بمسابقة آفاق السينما، بالإضافة إلى فوزه بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

الفيلم الذي تشارك قنوات ART في إنتاجه من إخراج مهدي برصاوي، ويشارك في بطولته سامي بو عجيلة، والذي سبق له الفوز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي الماضي.

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