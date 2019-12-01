القاهرة - لايف ستايل
واصل النجمة الإماراتية أحلام حصد نجاح أغنيتها الجديدة “أنا ما أستغني”، التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.
وتخطى فيديو الأغنية حاجز المليوني مشاهدة، عبر بعد أقل من أسبوع على إطلاقه عبر قناة “أحلام” على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
وتحتلّ الأغنية المرتبة الأولى في سباق الأغاني الجديدة في الخليج، حيث تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور عبر المواقع الرقمية وأثير الإذاعات في عدد كبير من بلدان الخليج والوطن العربي.
أغنية “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وهي عبارة عن عمل فني طربي باللهجة الخليجية، أعادنا الى حقبة الزمن الجميل، أيام الطرب الحقيقي والفن الأصيل الذي نفتفده هذه الأيام.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أنا ما أستغني”، هي أول الغيث لألبومها الجديد والذي تعمل على إنجاز أغنياته منذ فترة.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تحطّم الأرقام القياسية وتتفوّق خليجيًا بكسر حاجز 2 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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