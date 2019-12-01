أحمد جمال يستعد لطرح "قصاد عيونى"

القاهرة - لايف ستايل
انتهى المطرب أحمد جمال من تصوير أغنيته الجديدة "قصاد عيوني"، خلال الأيام الماضية، ويستعد لطرحها بالتزامن مع أعياد الكريسماس.
"قصاد عيوني" من أغنيات ألبومه الجديد، كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عبدالسلام.
ويتعاون المطرب الشاب في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من الشعراء أمير طعيمة، ونورالدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، والملحنين عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع مع أحمد إبراهيم وتوما.
وطرح أحمد جمال مؤخرا أغنية "النسيان" من كلمات نورالدين محمد، ألحان أحمد جمال، توزيع أحمد إبراهيم، وهندسة صوتية محمد صقر
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