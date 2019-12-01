تقدمت نقابة المهن الموسيقية بأسيوط برئاسة الفنان ماهر العراقي ببلاغ لمديرية أمن أسيوط ضد حمو بيكا والصادر ضده قرار من نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء لعدم وجود ترخيص النقابة.



كانت نقابة المهن الموسيقية بأسيوط قد تقدمت ببلاغ يفيد قيام أحد قاعات الأفراح الخاصة بمنطقة شارع الازهر على الترعة الإبراهيمية والمطرب حمو بيكا لتنظيمهم حفل غنائي بالقاعة والمطرب ممنوع من الغناء بقرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لعدم صدور ترخيص له من النقابة.



وعلي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط والعميد محمد البحراوي رئيس قسم المصنفات لمنع المطرب من الغناء وتنفيذ قرار النقابة.



وقال الفنان ماهر العراقي أنه عقب معرفته بالحفل الغنائي تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ شرطة المصنفات بصدور قرار من النقابة بمنع حمو بيكا من الغناء.



وأضاف العراقي أن قاعة الأفراح قامت بتنظيم حفل غنائي كبير للفنان وتم طباعة تذاكر للحفل وبيعها في الأسواق دون الحصول على أي تصاريح للحفل أو الموافقات الأمنية اللازمة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



جدير بالذكر أنه تم التحقيق مع محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" ، في التهم الموجهة إليه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

Advertisements



وكان ياسر قنطوش ، محامي المهن الموسيقية ، تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة يوم 23 أكتوبر ، اتهم فيه المذكور باقتحام منشأة عامة "نقابة الموسيقيين"، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.



واستمعت النيابة لأقوال "حمو بيكا" الذي حضر إلى إلى مقر نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية للتحقيق معه برفقة محاميه.



يذكر أن نيابة الدخيلة بالإسكندرية أمرت بسرعة ضبط وإحضار مغني المهرجانات حمو بيكا.



وجاء قرار النيابة بعد تفريغ كاميرا نقابة المهن الموسيقية، ووجهت له تهمة اقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف، وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريح للغناء في حفل بمحافظة دمياط.

قد يهمك ايضاً:

مدحت العدل يعلق على أزمة حمو بيكا

بلاغ من المهن الموسيقية ضد حمو بيكا في نيابة الدخيلة