ممثلة مصرية جديدة تثير الجدل بطريقة حجابها!

كتب امير فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2019 02:54 مساءً - أثارت ممثلة مصرية جديدة الجدل بسبب طريقة ارتدائها للحجاب وذلك بعد نشرها صورة على حسابها على انستغرام اثارت الشكوك حول خلعها للحجاب.

وفي التفاصيل، فقد نشرت الممثلة والمذيعة ميار الببلاوي صورة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها ترتدي آيس كاب.

وقد اثارت الصورة شكوك الجمهور حيث ظن الكثيرين أن ميار الببلاوي تتخذ خطوات لخلع الحجاب، مثل بعض الفنانات، لذا بدأ في مطالبتها بعدم خلعه.

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هذا وقد ردت ميار على الانتقادات والتعليقات التي تلقتها، وأكدت أنها لم تخلع الحجاب موضحة أن الصورة التي نشرتها تعود للشتاء الماضي وأنها لم تفكر في خلع الحجاب.