ليل واين: لن أعود للرياض أبدًا

الأحد 1 ديسمبر 2019

ليل واين

أثارت تغريدة المغني الأمريكي الأخيرة، ليل واين، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قال فيها "لن أعود للرياض أبدا".



و جاءت عقب مشاركة المغني الأمريكي بحفل ضمن فعاليات موسم الدرعية في المملكة العربية السعودية إلى جانب مغنيَين آخرين في الليلة ذاتها، هما تايغا وفيوتشرز، مما دفع ناشطي مواقع التواصل إلى البحث عن الأسباب التي دفعت المغني العالمي لكتابة مثل هذه التغريدة.

بدأ السعوديون بتناول التغريدة بشكل ساخر عازين السبب إلى أنه لم يستطع تعاطي الحشيش في السعودية!

وعلّق آخرون: "تركي آل الشيخ بيجيبك 10 مرات".

فيما لم يوضح نجم الراب العالمي السبب وراء ذلك، تاركًا وراءه الكثير من التساؤلات.

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أما تايغا، فيبدو عليه عكس ذلك من خلال الفيديوهات التي قام بمشاركتها عبر حسابه في انستغرام، إذ بدا سعيدًا بتجربته في السعودية، وتفاعل الناشطون مع المقاطع التي نشرها بشكل كبير.

و أشعل النجوم العالميون مهرجان الدرعية بحضور حماسي كبير، قدّم فيها كل من ليل وين وتايغا وفيوتشر أجمل أغاني الراب التي اشتهروا بها حول العالم للجماهير السعودية.

يُعدّ ليل واين أحد أكثر مغنيي الراب نجاحًا وشهرة على الإطلاق، حيث باع الملايين من ألبوماته حول العالم وحصل على خمس جوائز ‏غرامي (آخرها عن أغنية "نو بروبليم" لشانس ذا رابر وليل واين وتو تشينز).

في عمر الـ 12 سنة، أطلق واين الذي لقب بـ "نجم ‏روك الراب الأول" مشروعه الأول، ثمّ واصل مسيرته وأطلق أول ألبوم منفرد له في عام 1999 عندما كان في 17 من عمره.

ثم أطلق ‏الجزء الأول من سلسلة ألبومه الأسطوري "ذا كارتر"‏‎‎ ليصدر بعدها ثلاثة ألبومات أخرى من ضمنها ألبوم "ذا كارتر 3" في عام 2008.

‏يعتبر واين المغني الأكثر تصنيفًا على لائحة البيلبورد لأفضل 100 أغنية من بين المغنيين الذكور المنفردين، حيث دخلت 138 أغنية له على ‏اللائحة بالإضافة إلى 20 أغنية على لائحة أفضل 10 أغان، (ثالث أكثر ظهور على اللائحة في التاريخ).‏

يُذكر أنّ هذه هي ثالث حفلات مهرجان الدرعية الموسيقي، كما أعلنت اللجنة المنظمة لموسم الدرعية عن أسماء الفنانين العالميين، الذين سوف يحيون حفل الأسبوع المقبل، حيث ضمّت القائمة كلًا من "آشر" و "كريس براون" و"أكون".