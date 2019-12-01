بعد تصريحاتها الأخيرة.. هل يتم ملاحقة شيرين عبدالوهاب قضائياً؟

الأحد 1 ديسمبر 2019

شيرين عبدالوهاب

موجة غضب عارمة تواجهها الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال الساعات الحالية؛ بعد انتشار مقطع من حفلتها الأخيرة، التي أحيتها بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، ووجهت من خلالها رسالة لبعض السيدات، وقالت: «المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.. مش عارفة إيه اللي مزعلهم.. أكيد دول شوية عوانس».



وخرجت الإعلامية السعودية لطيفة اليحيى، وشنت هجوماً عنيفاً على شيرين عبدالوهاب، وطالبت بملاحقتها قضائياً، وتضامن الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلامية السعودية، وانتقدوا شيرين عبدالوهاب، ووجهوا لها الكثير من العبارات القاسية، حيث قال أحد المواطنين عبر «تويتر»: «اللي يعرف شيرين يقولّها إن اللي يسميها المجتمع عنوسة مو مسبّة ولا عيارة.. فتاة ما قدر الله أن تلتقي بشريكها، وممكن أن وراها شخص عضلها ومنعها من حقها في الزواج، وأن دورها كمؤدية ينحصر فقط بالغناء والترفيه عن الناس اللي دافعين تذاكر لهذا الغرض».

Advertisements

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، وبالتحديد خلال حفلها الغنائي التي أحيته خلال الأيام الماضية بالمملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض الفني، حيث تحدثت خلال الحفل، ووصفت النساء اللاتي اعترضن على نصيحتها بسماع كلام الرجال بـ«العوانس».

وأضافت شيرين، بعد وصفها للسيدات بهذا الوصف، قائلة: «طالما لم نستطع التخلي عن الرجال في حياتنا، يجب علينا أن نستمع إليهم أفضل من أي شيء».

وأثارت هذه التصريحات، التي انتشرت في مقاطع مصورة، ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر خلال الساعات الماضية هاشتاق «اخرسي يا شيرين»، وتفاعل الكثير من السيدات مع تصريحات شيرين، وانتقدن ما تصرّح به دائماً، فقالت إحدى متابعاتها: «أحب صوت شيرين، بس للأسف تفكيرها سطحي مرة وقديم، ولا يليق بإنسانة تمثل الفن! أوكيه امدحي الرجالة بس شو دخل العوانس، ترمين كلمة عوانس وكأن العانس شيء يتعاير فيه، وبخصوص اللي صفقوا لها من البنات على كلمة عوانس المفروض يشتروا بدل كرامة وهم طالعين من الحفل».

ويبدو أن الساعات المقبلة ستشهد تطورات كبيرة لأزمة شيرين مع الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجميع دول الوطن العربي.