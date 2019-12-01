تامر حسني يعلن عن بيع مقتنياته في مزاد علني

الأحد 1 ديسمبر 2019

تامر حسني

بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالاً بأعياد اليوم الوطني الإماراتي، يستضيف مارينا مول أبوظبي، في العاصمة الإماراتية، الفنان تامر حسني، في السادس من ديسمبر، وليكون هذا الاحتفال تتمة لسلسلة من الفعاليات المشوقة التي دشنها المول لزواره على مدار العام.



ويشارك تامر حسني بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية، ومزاد خيري؛ يتم تخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية في جميع أنحاء العالم العربي.

إذ يتبرع تامر بأشهر مقتنياته؛ مثل الجيتار الذي استخدمه في فيلم «عمر وسلمى» في أغنية «تليفوني»، وسترة الضابط من فيلمه الأخير «البدلة»، وأشهر ملابس باقي أفلامه وبرنامج «ذا ڤويس» وأشهر حفلاته، والبدلة الشهيرة التي ارتداها أثناء تتويجه ببصمة هوليوود كأول عربي في التاريخ.

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على جانب آخر، تم ترشيح تامر حسني لموسوعة «جينيس ريكورد» عن أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم يبعث طاقة إيجابية لجمهوره؛ من خلال أشهر أغانيه وقصة كفاحه ومعاناته كشاب بدأ من تحت الصفر، وذلك بحسب بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي.

وقررت إدارة مارينا مول أن توجه دعوة رسمية لحكام «جينيس ريكورد» ومحبي تامر حسني؛ لحضور لحظة تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياته، بجانب حصوله على جائزة موثقة من «البيج أبل أوورد» بأنه أشمل فنان في العالم.

والجدير بالذكر أن آخر رقم قياسي كان من نصيب النجم الأمريكي «روبرت داوني»، بطل سلسلة أفلام «آيرون مان» و«أڤينچيرز»، وبعده كان من نصيب إحدى أكبر جامعات العالم.

ومن جهة أخرى، يتوجه الفنان تامر حسني بتحية إلى شعب الإمارات وجمهوره، بجميع أنحاء العالم؛ بتقديم أغنية قام بتأليفها وتلحينها بمناسبة عام التسامح، ليختتم بها مع مول العاصمة العريق معرضه الخيري.

وأعرب الفنان تامر حسني، في تصريحات جاءت ضمن البيان ذاته، عن سعادته البالغة باستضافة الإمارات ومشاركته للمارينا مول أبوظبي؛ لتحقيق هذا الهدف الخيري، الذي سيساهم فيه من خلال معرضه الخيري الموجّه للطفوله العربية، وثانياً لأنه سيحقق إنجازاً عربياً عالمياً باسم مصر ووطنه العربي، وأكد أن فرحته تكتمل؛ لأنه يسجل رقماً قياسياً يعبّر عن قيمته الفنيه التأثيرية وليست العددية والكَمية، وبالأخص أنه يدخل التاريخ ويحفر اسمه في كتاب «جينيس ريكورد» في هذا العمر المبكر، وأضاف أنه كان أول فنان عربي يُدخل بلده الموسوعة؛ من خلال أكبر حملة تبرع بالدم في العالم منذ ثلاثة أعوام، كان قد قام بتأسيسها مع جمهوره؛ لخدمة المصريين غير القادرين.