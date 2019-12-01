شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. انفصال محمد حداقي عن زوجته والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 النجم السوري محمد حداقي Advertisements كثرت الأخبار المتداولة عن حقيقة طلاق النجم السوري محمد حداقي من زوجته سيدرا الأتاسي. وفي تصريحات صحفيه قيل ان إجراءات الطلاق بين محمد وسيدرا بدأت قانونياً قبل فترة ليست قصيرة ولكنها انجزت بشكل كامل ووقع الانفصال قبل فترة في حين تكتم كل من محمد وسيدرا ولم يتحدثا به للصحافة أو الإعلام .

وبحسب المعلومات أيضاً فإن الانفصال حصل بكل ود وبعيداً عن أية مشاكل ظهرت للعلن وإنما تم الاتفاق عليه بشكل كامل بين الطرفين اللذين لا تزال تجمعهما صداقة واحترام متبادل . وعلى الصعيد الفني يتابع حداقي تصوير عدد من لوحات المسلسل الكوميدي " ببساطة " بجزئه الثاني وهو من تأليف مجموعة من الكتاب و إخراج تامر اسحاق .

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