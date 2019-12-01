عمر فاروق الفيشاوي يكشف أسرار والده وشكواه من شقيقه بأول ظهور إعلامي

الأحد 1 ديسمبر 2019

فاروق الفيشاوي

كشف عمر فاروق الفيشاوي أسراراً عن حياة والده الراحل، في ظهوره الإعلامي الأول خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي



عمر فاروق الفيشاوي كشف أن والده تدهورت صحته بشكل مفاجئ في آخر 3 أيام من وفاته فقط، حيث أن الراحل كان يظن أنه سيتعافى من أزمته الصحية.

وأضاف عمر فاروق الفيشاوي بأنه انتقل هو وشقيقه الفنان أحمد الفيشاوي للعيش مع والدهما خلال فترة علاجه، وذلك بعد أن عرفا بطبيعة مرضه من صديقه الفنان كمال أبو رية.

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وأشار عمر فاروق الفيشاوي أن والده كان يتمنى أن يحترف ابنيته التمثيل، إلا أنه لم يدخل المجال مثل شقيقه واحترف فن المونتاج.

كما تطرق عمر فاروق الفيشاوي في حديثه عن شقيقه أحمد الفيشاوي، بأنه هو الأخ الأكبر وطول طفولته كان طفل شقياً كثير الحركة، وعندما كبر ظل هكذا، مشيراً إلى أن والده الراحل عندما كان ينزعج من تصرفات أخيه كان يتصل به ويشتكي له منه.

يذكر أن الفنانة سمية الألفي كانت ضيفة برنامج "واحد من الناس"، وحازت حلقتها على مشاهدة كبيرة نظراً لما روته من تفاصيل علاقتها بفاروق الفيشاوي ودخولها في نوبة بكاء أكثر من مرة.

كما واصل عمر فاروق الفيشاوي كشف أسرار عن والديه، وهو أنه حاول أن يعودا سوياً كزوجين إلا أنهما رفضا الفكرة، نظراً لأنهما اعتادا على حياتهما منفصلين، وأن علاقتهما قوية ومتينة رغم طلاقهما.