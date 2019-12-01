تصرف غريب لأحلام مع المتسابقة الحامل يثير ضجة في عرض ذا فويس

الأحد 1 ديسمبر 2019

أحلام

أشعلت الفنانة أحلام برنامج ذا فويس The Voice بتصرفها الغريب مع المتسابقة المغربية رباب ناجد، وذلك بعد أن أبدعت على المسرح بغناء أغنية "الأسامي" للراحلة ذكرى.



أحلام في ذا فويس حرصت على تحية المتسابقة رباب، بعد ابداعها على المسرح بطريقتها الخاصة، من خلال الصعود إليها وتقبيل بطنها المنتفخ، ثم بدأت في إشعال الأجواء بتصرفاتها عندما أخذت تتحدث مع طفلة المشتركة التي لم تولد بعد.

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أكدت أحلام أن المتسابقة رباب أبدعت على المسرح، وأخذت تتكلم وكأنها توجه كلامها للجنين بأن والدته ستكون في يوم من الأيام فنانة كبيرة.

وفي موقف نبيل، حرصت أحلام على أن تسند المتسابقة الحامل وتساعدها على النزول من المسرح، وذلك قبل أن تعود إلى مقعد التحكيم.

وكانت أحلام وقعت في حيرة لاختيار الثلاثة متسابقين من فريقها، وفي النهاية حسمت موقفها بتأهيل المتسابقات رباب ناجد وإيمان عبد الغني وعايدة.

يذكر أن اليوم هو العرض المباشر الثالث من ذا فويس، والذي من المفترض أن يختار فيه كل حكم 3 مواهب تكمل المشوار من أصل 4 مواهب.