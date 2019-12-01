محمد حماقي يقطع حديث المذيع ويوجه رسالة عاجلة لابنته على الهواء

الأحد 1 ديسمبر 2019

محمد حماقي

وجه محمد حماقي في ذا فويس لأول مرة رسالة لابنته على الهواء، مشيراً إلى أنه يفعل ذلك لأن ابنته تصيبها الحيرة من رؤيته على شاشة التليفزيون ثم تجده بجوارها في المنزل.

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وقال محمد حماقي لابنته وهو يلوح لها في الكاميرا: "هاي طومي هاي"، ليصفق الحضور بعد كلماته لصغيرته، كما أبدت الفنانة أحلام تأثرها من الموقف خاصة عندما كشف الفنان المصري عن استغراب ابنته من ظهوره في أكثر من مكان.

من جهة أخرى، أكد محمد حماقي على افتخاره بفريقه بشدة، متمنياً منهم أن يثبتوا للجميع بأنهم يستحقون اللقب قبل أن يثبتوا ذلك له.

يذكر أن اليوم هو العرض المباشر الثالث من ذا فويس، والذي من المفترض أن يختار فيه كل حكم 3 مواهب تكمل المشوار من أصل 4 مواهب.