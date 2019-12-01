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شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف سميرة سعيد المفاجئ مع متسابقة الذي قلب أجواء عرض ذا فويس والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
سميرة سعيد
أشعلت الفنانة سميرة سعيد العرض الثالث من برنامج ذا فويس The Voice، بتصرفها المفاجئ مع المتسابقة سندي لطي.
سميرة سعيد فاجأت المتسابقة سندي لطي في برنامج ذا فويس، بعد انتهاء غنائها المحترف لأغنية "يا بدع الورد" للفنانة أسمهان، بالصعود على المسرح وإهدائها باقة ورد.
ليس هذا فقط، بل حرصت سميرة سعيد على تقطيع الورود ونثره على رأس المتسابقة سندي لطي، في تحية منها خاصة على إبداعها في الغناء.
وأكدت سميرة سعيد أن المشتركة سندي لطي أبدعت على مسرح ذا فويس في العرض الثالث النهائي، فاستطاعت أن تغني دون الوقوع في أي خطأ.
كما أكد الفنان راغب علامة على إعجابه الشديد بغناء المتسابقة سندي لطي، مشيراً إلى أنها أكثر المرات التي استطاعت فيها أن تبدع على المسرح وتظهر قدراتها الفنية بشكل واضح.
يذكر أن اليوم هو العرض المباشر الثالث من ذا فويس، والذي من المفترض أن يختار فيه كل حكم 3 مواهب تكمل المشوار من أصل 4 مواهب.
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