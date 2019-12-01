تصرف سميرة سعيد المفاجئ مع متسابقة الذي قلب أجواء عرض ذا فويس

الأحد 1 ديسمبر 2019

سميرة سعيد

أشعلت الفنانة سميرة سعيد العرض الثالث من برنامج ذا فويس The Voice، بتصرفها المفاجئ مع المتسابقة سندي لطي.



سميرة سعيد فاجأت المتسابقة سندي لطي في برنامج ذا فويس، بعد انتهاء غنائها المحترف لأغنية "يا بدع الورد" للفنانة أسمهان، بالصعود على المسرح وإهدائها باقة ورد.

ليس هذا فقط، بل حرصت سميرة سعيد على تقطيع الورود ونثره على رأس المتسابقة سندي لطي، في تحية منها خاصة على إبداعها في الغناء.

Advertisements

وأكدت سميرة سعيد أن المشتركة سندي لطي أبدعت على مسرح ذا فويس في العرض الثالث النهائي، فاستطاعت أن تغني دون الوقوع في أي خطأ.

كما أكد الفنان راغب علامة على إعجابه الشديد بغناء المتسابقة سندي لطي، مشيراً إلى أنها أكثر المرات التي استطاعت فيها أن تبدع على المسرح وتظهر قدراتها الفنية بشكل واضح.

يذكر أن اليوم هو العرض المباشر الثالث من ذا فويس، والذي من المفترض أن يختار فيه كل حكم 3 مواهب تكمل المشوار من أصل 4 مواهب.