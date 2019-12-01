إطلالة مهيرة عبدالعزيز الفاخرة التي تلقت بسببها انتقادات حادة

الأحد 1 ديسمبر 2019

مهيرة عبدالعزيز

تعرضت إطلالة مهيرة عبدالعزيز ضمن أحدث فعاليات موسم الرياض لانتقادات حادة من جانب رواد مواقع السوشيال ميديا الذين وصفوها بأنها تشبه "الخيمة" و "البطانية".. مما دفع الإعلامية الإماراتية لكشف تفاصيلها بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها على انستقرام.



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وبيّن مقطع فيديو عن تفاصيل الإطلالة الفاخرة للإعلامية الإماراتية والتي تحمل توقيع المصممة المعروفة تيما عابد، التي نشرت صور مهيرة عبدالعزيز وهي ترتديها وعلقت عليها بكلمة واحدة "مثالية".

التصميم مستوحى من البيئة العربية ومن شكل العباءة السعودية التقليدية ولكن بلمسة أنثوية أعطتها طابعاً مميزاً، حيث تجاهلت مهيرة عبدالعزيز الانتقادات، وعلقت عليها بقولها: "عندما يحولك فستان إلى قطعة فنية"، و "أناقة هوليوود الكلاسيكية في الرياض" و "نظرة أقرب إلى ستايلي الفريد".

وارتدت الإعلامية الإماراتية هذه القطعة المميزة من الأزياء خلال تقديمها حفل النجوم شيرين عبد الوهاب وأصالة نصري وصابر الرباعي ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض الذي تقرر مده حتى شهر مارس المقبل بعد أن كان مقرراً انتهاؤه خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري.