هازال كايا تكشف ملامح مولودها فكرت علي في أحدث صورة لهما معاً

الأحد 1 ديسمبر 2019

هازال كايا

انتشرت صورة هازال كايا وابنها فكرت علي بعد أيام قليلة من ولادتها، حيث كشفت اللقطة بوضوح عن ملامح وجه طفلها الرضيع.



وتداول محبو النجمة التركية صورتها مع طفلها الوليد والتي تظهر فيها بابتسامة دافئة وبوجه نقي بدون مكياج نهائياً، معبرين عن اشتياقهم لها ومتمنين أن تنتهي عطلة أمومتها سريعاً حتى تعود للساحة بعمل فني جديد.

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وكانت هازال كايا قد استقبلت مولودها منذ بضعة أيام في إحدى مستشفيات اسطنبول، حيث زف زوجها الممثل علي آتاي الخبر للجمهور من خلال من داخل غرفة الولادة جمعته بزوجته وطفلهما في لقطة عائلية دافئة.

وكانت عدسات مصوري البابارتزي قد رصدت مغادرة النجمة التركية وزوجها المستشفى بعد ساعات من ولادتها، حيث عادت لمنزل والدتها الذي تقيم به حالياً بعد اندلاع حريق في منزلها منذ أسابيع.

وكانت هازال كايا قد احتفلت بزفافها إلى علي أتاي خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بعد خمس سنوات كاملة من المواعدة، علماً بأن خبر زواج النجمة التركية قد أصاب بعض محبيها بدهشة، نظراً لأن فارق العمر بينهما كبير، حيث يكبرها زوجها بنحو 14 عاماً.