‫نادين نسيب نجيم تحيّي الثورة العراقية: ”ضلّوا إيد وحدة“‬

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة من مظاهرات العراق عبر صفحاتها على مواقع التواصلالإجتماعي، مثنية على عمل سائقي الـ ”توك توك“ الذين نقلوا الى المتواجدين في الشوارع ما يلزمهم من طعام ومياه ومواد أولية.

وغرّدت: ”التوك التوك كانوا المنقذين بالثورة كانوا عم ينقلوا المساعدات الأكل المياه والجرحى والقتلى ونظارات واقية ضد الغاز مسيلالدموع“.

وتابعت: ”تحية للشعب العراقي الله يرحم كل الشهداء وينصركم وضلكم يد واحدة ما بفرقها الا الموت صلواتنا ودعواتنا معكم ومع وطنيالحبيب لبنان“.

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على صعيد آخر، تتحضّر نادين نسيب نجيم لمسلسل جديد يجمعها مع الممثل قصي خولي لرمضان 2020، ومن المقرر أن يبدأ التصويرأواخر العام الجاري.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرةمن “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.