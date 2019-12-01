القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظم المؤسسة العامة للسينما في سوريا، مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "درب السماء" في صالة سينما سيتي بدمشق، ضمن احتفالية يوم وزارة الثقافة السورية.
والفيلم من إخراج جود سعيد، وسيناريو جود سعيد وأيمن زيدان وسماح القتال ورامي كوسا، وبطولة أيمن زيدان وصفاء سلطان ومحمد الأحمد وجابر جوخدار وزهير عبد الكريم ونوار يوسف وجمال العلي، وتدور أحداثه في الوقت الحالي حول تأثير الحرب في سوريا على حياة الناس ومصائرهم.
وسبق أن حصد الفيلم 3 جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي؛ هي أفضل سيناريو، وأفضل ممثل لأيمن زيدان، وأفضل فيلم.
يذكر أن المخرج السوري جود سعيد له فيلم آخر جديد لم يعرض بعد بعنوان "نجمة الصبح" الذي حصل على جائزة الجمهور في مهرجان قرطاج، كما شارك في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي.
كانت هذه تفاصيل خبر "السينما السورية" تحتفي بـ"درب السماء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.