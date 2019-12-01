وفاة إيرفينج بورجي.. صاحب أول ألبوم تتخطى مبيعاته المليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُوفي المغني والمؤلف الموسيقي الأمريكي إيرفينج بورجي، الذي ألّف مع هاري بيلافونتي أغنية "داي أو" (ذا بانانا بوت سونج) الشهيرة، وعرّف الجمهور العريض على موسيقى كاليبسو في الولايات المتحدة.

وأعلنت رئيسة وزراء باربادوس خبر وفاة بورجي عن 95 عاما، خلال إحياء ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في الكاريبي، والذي ألّف الموسيقي الأمريكي نشيده الوطني.



هذا المؤلف الموسيقي مولود في الولايات المتحدة لكنه تأثر بموسيقى الكاريبي، وهو اقترح سنة 1956 على هاري بيلافونتي إعادة توزيع أغنيته "داي أو" الصادرة في 1952 بأنغام موسيقى كاليبسو التي تعود جذورها إلى ترينيداد وتوباجو.



وحققت النسخة الجديدة نجاحا كبيرا؛ ما دفع ببيلافونتي إلى تسجيل ألبوم كامل مع بورجي بهذا النمط الموسيقي حمل عنوان "كاليبسو"، وهو كان أول ألبوم تتخطى مبيعاته عتبة مليون نسخة في الولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام أمريكية.