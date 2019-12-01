سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019

- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالأحد 2019/12/1 10:41 ص بتوقيت أبوظبي
استقرار سعر الدولار في مصر
استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وهيمن سعر 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك.
وعلى شاشات البنك المركزي سجل متوسط السعر 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية سجل الدولار تراجعا متتالية في مصر بالتوازي مع إعلان الحكومة ارتفاع إيراداتها من السياحة ومع تسجيل الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري زيادات مستمرة.
وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 13 قرشا كاملا، ثم واصل موجة الهبوط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 4 قروش أخرى.
وفي الخميس الماضي، وافق البرلمان المصري على تجديد ولاية طارق عامر محافظا للبنك المركزي لمدة ثانية لـ4 سنوات.
أعلى سعر للدولار في مصر
ويباع الدولار بأعلى سعر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.
وهيمن سعر 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع على الدولار في 9 بنوك خاصة، هي الأهلي الكويتي والبركة ومصر إيران وعودة وكريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمصري الخليجي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد.
أقل سعر للدولار في مصر
أما أقل سعر للدولار فجاء عند 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، وبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي وفي بنك الإسكندرية.
وجاء سعر الدولار في أكبر بنك خاص في مصر، البنك التجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه على شاشات بنكي بلوم مصر والعربي الأفريقي.
أسعار اليورو والإسترليني
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري سجل اليورو 17.65 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.
أسعار الريال والدرهم والدينار
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.57 جنيه للشراء مقابل 53.17 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.