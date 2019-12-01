سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وهيمن سعر 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك.



وعلى شاشات البنك المركزي سجل متوسط السعر 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية سجل الدولار تراجعا متتالية في مصر بالتوازي مع إعلان الحكومة ارتفاع إيراداتها من السياحة ومع تسجيل الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري زيادات مستمرة.

وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 13 قرشا كاملا، ثم واصل موجة الهبوط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 4 قروش أخرى.

وفي الخميس الماضي، وافق البرلمان المصري على تجديد ولاية طارق عامر محافظا للبنك المركزي لمدة ثانية لـ4 سنوات.

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أعلى سعر للدولار في مصر

ويباع الدولار بأعلى سعر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

وهيمن سعر 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع على الدولار في 9 بنوك خاصة، هي الأهلي الكويتي والبركة ومصر إيران وعودة وكريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمصري الخليجي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد.

أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، وبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي وفي بنك الإسكندرية.

وجاء سعر الدولار في أكبر بنك خاص في مصر، البنك التجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه على شاشات بنكي بلوم مصر والعربي الأفريقي.



أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري سجل اليورو 17.65 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.57 جنيه للشراء مقابل 53.17 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.