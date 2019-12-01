كيف أثبت ديلي آلي لمورينيو أنه ليس شقيقه؟

واصل ديلي آلي، لاعب خط وسط توتنهام، إثبات ذاته والتطور بصورة ملفتة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعدما سجل هدفين خلال مواجهة بورنموث التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

آلي سجل هدفي تقدم الفريق اللندني على بورنموث في الدقيقتين 21 و50 من المباراة التي حسمها "السبيرز" بنتيجة 3-2.

ويعد ذلك الهدف الثالث الذي يسجله ديلي آلي تحت قيادة مورينيو، حيث سجل هدفا خلال فوز فريقه على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فضلا عن ذلك، قدم النجم الشاب صاحب الـ23 عاما، تمريرة حاسمة في فوز فريقه أمام وست هام يونايتد بنتيجة 3-2، في أولى مباريات مورينيو مع "السبيرز".

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وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل خلالها ديلي آلي هدفين في مباراة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أبريل/نيسان 2018 خلال مواجهة تشيلسي، كما أنها هذه المرة الأولى التي يسجل فيها آلي هدفين على ملعب توتنهام منذ يناير/كانون الثاني 2017 وذلك خلال مواجهة تشيلسي أيضا.

فضلا عن ذلك، سجل آلي هدفين فقط خلال الـ10 مباريات التي خاضها هذا الموسم رفقة المدرب الأرجنتيني السابق لتوتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، في حين أنه خلال 3 مباريات فقط مع مورينيو، أحرز 3 أهداف، وهو ما يوضح تطور اللاعب تحت قيادة "سبيشيال وان".

تألق ديلي آلي أعاد للأذهان تصريح مورينيو الأول بعدما تولى قيادة توتنهام الذي كشف خلاله عن الحديث الذي دار مع آلي، حيث قال له: "هل أنت ديلي أم شقيقه؟" فأجاب اللاعب: "نعم أنا ديلي" ليطالبه المدرب البرتغالي بعدها بأن يثبت ذلك في أرض الملعب.

وجاء ذلك بعدما نشرت بعض الجماهير "تغريدة" قديمة مفبركة لآلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد خلالها أن مورينيو حصل على قدر أكبر مما يستحق، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بعدم اللعب تحت قيادته في يوما.





ورفض مورينيو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بورنموث، نسب الفضل لنفسه بعد تألق آلي حيث قال: "يجب أن يحتفظ بقاعدة معينة، وأداء معين، لذلك أتمنى أن يحافظ اللاعب على هذا المستوى، فهو لاعب رائع وشاب ويتمتع بجميع الإمكانيات اللازمة للتطوير، لذلك أعتقد أن أمامه مستقبلا مشرقا ونريد فقط مساعدته للوصول إلى مستوياته".