جوهرة تورط صديقها بسبب فيدوهاتهما الجريئة.. والأخير: مستقبلي تدمّر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات خارجة للراقصة الروسية الأصل أندريفا إيكاترينا، الشهيرة في مصر بـ"جوهرة" برفقة صديقها المصري الذي يدعى خالد أحمد.

المقاطع المسربة تم تصويرها من الهاتف المحمول الخاص بخالد، الذي علق عليها عبر خاصية القصص على حسابه بـ"إنستغرام"، مؤكدًا بأنه متزوج من الراقصة جوهرة منذ فترة.

وأضاف "خالد" أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التي تم تداولها ما هي إلا صور لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية، وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه.

واختتم: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده".

خالد أحمد، كان دائم الظهور مع "جوهرة"، وظهر هذا الأمر جليًا بالصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وفاجأ الجميع أيضًا بعد رده على أحد المتابعين بعدما طرح عليه سؤالًا عن حقيقة ارتباطه بالراقصة الروسية قائلاً: "مرتبط بجوهرة فعلاً ولّا شائعات؟"، وهو ما رد عليه أحمد بالنفي قائلاً: "شائعات".

يشار إلى أن جوهرة هي إحدى أشهر الراقصات في الوطن العربي، شاركت في العديد من مهرجانات الرقص الدولية، وقدمت عددًا كبيرًا من الحفلات، وعرف عنها إثارتها للجدل.

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وكانت "جوهرة" قد أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة عقب الحكم عليها بالسجن سنة كاملة مع الشغل والنفاذ بتهمة الفسق والفجور.

وفي وقت سابق، قضت محكمة الجيزة بحبس الراقصة جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تحمل تكاليف المحاماة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

كانت نيابة قسم الجيزة، أجرت تحقيقات العام الماضي مع جوهرة، بعد إلقاء شرطة السياحة والآثار القبض عليها، على خلفية “فيديو” انتشر لها، أثار جدلًا كبيرًا خلال هذه الفترة.

ووجهت لها النيابة العامة وقتها، ثلاثة اتهامات وهي: أولًا التحريض على الفسق والفجور، ثانيًا إثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، ثالثًا العمل من دون ترخيص، وقد تقدمت جوهرة، باعتراض على الحكم إلا أن الاعتراض قد رفض.