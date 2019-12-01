روبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. ودينا ترتدي "فُستانها"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيت الفنانة المصرية روبي حفل غنائي على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41، وقدّمت روبي عدد من أغانيها التي كانت سبب شهرتها في بداياتها الفنية وأبرزها "ليه بداري كدة"، و"إنت عارف ليه".

وانتشر عدد من فيديوهات روبي من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها بكثرة حتى تحولت إلى ترند، وتغزّل الجمهور بجمال وخفة ظلّ ودلع الفنانة المصرية، والتي استطاعت لفت الأنظار إليها بعد غياب طويل عن الحفلات.

وظهرت روبي في الفيديوهات مُرتدية فستانًا قصيرًا باللون الذهبي، وتميز بـ "الشراشيب"، وأشعلت روبي الأجواء برقصها وغنائها.

وعبّر عدد من رواد السوشال ميديا عن حماستهم بهذه الفيديوهات، مُطالبينها بإحياء الحفلات باستمرار والعودة للغناء وإطلاق ألبومات جديدة.

وتعتبر روبي من أنجح الفنانات في مجال الغناء والتمثيل، وكانت روبي من أوائل النجمات اللواتي قدمنَ أغاني خفيفة مع وصلات راقصة، وحققت شهرة واسعة في بداية الـ 2000.

وتفاعل الجمهور مع الفيديوهات المُنتشرة مُعتبرين أنّ روبي تمتلك "كاريزما" مميزة، وهي ما تجعلها تنفرد في هذا المجال، بالإضافة لموهبتها في التمثيل.

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وعلى صعيد آخر تداول رواد موقع تويتر فيديو للراقصة المصرية دينا من أحد الحفلات تظهر فيه بفستان مُطابق لفستان الفنانة روبي، مُعلقين بسخرية أن دينا استعارت فستان روبي بعد حفلها.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة المصرية روبي كان مسلسل "أهو ده اللي صار"، والذي حققت فيه نجاحًا كبيرًا، وشاركت فيه إلى جانب كل من: أحمد داوود، ومحمد فراج، وأروى جودة.

وبحسب بعض المصادر فإن هناك عدد من المفاوضات تجري مع الفنانة المصرية من أجل المشاركة في فيلم "السقوط في حلم سوسن" إلى جانب الفنان أحمد فهمي، والفنان مصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وآخرين.

وكانت الفنانة المصرية قد تزوّجت سرًا من المخرج سامح عبدالعزيز، وأنجبت منه ابنتهما "طيبة" إلا أنّها انفصلت عنه في عام 2017.

وفي رصيد الفنانة المصرية العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة أبرزها مسلسل رمضان كريم، وسجن النسا، أما من ناحية السينما فقد شاركت روبي في الكنز بجزأيه الأول والثاني، وفيلم حملة فرعون، بالإضافة للعديد من الأعمال الأخرى الناجحة.