أغانٍ تعبرُّ عن حالة أصالة العاطفية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المؤكد أن علاقة الفنانة أصالة نصري بزوجها المخرج المصري طارق العريان ليست على ما يرام كما صرحت الفنانة السّورية؛ إذ نفت وقوع انفصال وأدرجت ما وقع بينهما تحت مُسمى "خلاف".

لكن من خلال متابعة ما حصل ومقارنته مع تصرفات أصالة وتقربها من العائلة بشكل ملحوظ، إضافةً لعديد من التلميحات على المسرح خلال حفلاتها، وحزنها الواضح في كلماتها التي تكتبها على صفحتها الشخصية على "إنستغرام".

وفي "فوشيا" اخترنا لكم أغاني عن الفراق تعبر عن حالة أصالة في هذه الحالة كما تقول الشّائعات.

شفت بعنيا

أغنية "شفت بعنيا" من ألبوم "عادي" الذي تم إصداره عام 2005، من تأليف أمير طعيمة، وألحان وتوزيع رياض الهمشري وأشرف محروس.

وتقول كلمات الأغنية: "يمكن تلاقي عندها اللي انت ما لقتهوش فيا.. يمكن تحس بحبها بحجات ما حستهاش ليا".

يوم الرحيل

الأغنية تتحدث عن "يوم الرحيل" الذي توصفه أصالة خلال الأغنية "بصحى وبافوق على شوق وذكرى وعذاب وويل وجراح وهم"، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم.

جابو سيرته

تصف هذه الأغنية شعور أصالة مؤخرًا، وقد صدرت من ألبومها الأخير وتغنيها خلال حفلتها بتأثر شديد، وكلمات الأغنية ربما تصف حالتها التي صرحت أنها من أحب الأغاني لقلبها: "وأﺧﺎف ﻻ ﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ، ﯾﺎ أرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ، ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾا".

أنا بتخان

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أغنية تتحدث عن الخيانة الزوجية، وقد كشفت أصالة في عدة تصريحات أنها لا تتهاون مع الخيانة خصوصًا أنها تعرضت لها من زوجها الأول أيمن الذهبي.

وأشار طارق العريان، خلال الحلقة أنه يكره أغنية أصالة "أنا بتخان" من ألبومها "مهتمة بالتفاصيل" كثيرًا، وهي أغنية تتحدث عن معاناة زوجة من خيانة زوجها إليها المتكررة والخوف من مواجهته.

أنا حبك

هذه الأغنية تعبر عن كلمات الحبيب المتكررة وترددها أصالة بتهكم "كلام قلته وصدقته"، أي أن كلام الحب فارغ وهو كل ما بقي للمحبوبة، وقد عبرت أصالة قبل غنائها هذه الأغنية في حفل ختام الموسيقى العربي في مصر: "كذاب اللي بقول هالكلام".

مشيت سنين

هذه الأغنية وجهتها أصالة لزوجها السّابق حينما رفعت المطربة السّورية دعوى أمام محكمة دمشق الشرعية طلبت فيها الحكم بتطليقها من زوجها رجل الأعمال أيمن الذهبي، بعد زواج دام ثلاثة عشر عامًا، أثمر عن ولدين هما شام وخالد.

آسفة

هذه الأغنية تتحدث عن الخيانة الزوجية التي عاشتها مع طليقها أيمن الذهبي، وأثبتت ما تعرضت له في علاقتها معه.

وأغنية "آسفة" كانت رسالة لزوجها السابق، فيما كانت أغنية "بين ايديك" تعبر عن الحالة التي تعيشها مع زوجها الحالي طارق العريان.