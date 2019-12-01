رقصة روبي في ختام "مهرجان القاهرة السينمائي" تشعل السوشيال ميديا

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بمقاطع فيديو انتشرت للفنانة المصرية روبي، وهي ترقص على مجموعة من أشهر أغنياتها، خلال الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41.

ونشرت الفنانة والإعلامية المصرية إنجي علي، عبر حسابها في "إنستغرام"، مقاطع فيديو لروبي وهي ترقص على أغنية "ليه بيداري كده"، بالحركات التي كانت تؤديها حينما ظهرت أغنيتها الأولى التي أثارت الجدل وقتها منذ ما يزيد على 15 عاماً.

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