شعبان عبدالرحيم يكشف سبب غنائه على كرسيّ متحرّك في "موسم الرياض"



كشف الفنان المصري شعبان عبدالرحيم، تفاصيل الصورة التي انتشرت له من إحدى حفلات "موسم الرياض" التي أحياها على كرسي متحرك وأثارت جدلاً وتساؤلات عن حالته الصحية.

قال عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة "الحدث اليوم"، إنه كان يعاني من كسر في القدم، "رجلي مكسورة ومركّب مسامير"، مشيراً إلى أنه أبلغ المنظمين بعدم قدرته على إحياء الحفلات إلاّ أنهم أصروا على ذهابه.

وأضاف: "روحت لقيتهم محضرين كرسي على المسرح"، مشيراً إلى أنه عاد إلى القاهرة بعد إحياء حفلته.

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وقدّم الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، حفلاً غنائياً بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وظهر عبدالرحيم، في الفيديو الذي نشره المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، وهو يغني جالساً على كرسي متحرك، بسبب تعرضه لأزمة صحية في الأيام الأخيرة

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