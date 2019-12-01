شيما الحاج تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

القاهرة - لايف ستايل
تعرضت الممثلة شيما الحاج لضيق في التنفس، في طريقها لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نقلت على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة.
وقالت شيما ، إن المارة في الشارع أنقذوا حياتها أثناء تواجدها بسيارتها على طريق "مصر - السويس".
وأوضحت أن حالتها الصحية في تحسن، وأنها خرجت من المستشفى بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي.
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