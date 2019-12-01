عفاف شعيب تنتقد خلع حلا شيحة للحجاب









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: رأت الفنانة عفاف شعيب أن خلع الفنانة حلا شيحة للحجاب أمر غير مقبول. وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "تحيا الستات" مع الإعلامية راغدة شلهوب، الذي يعرض عبر قناة "النهار". حيث تساءلت عن سبب ارتداء "شيحة" للحجاب، إن كان بنتيجة اقتناع أم أنها ارتدته فقط شكلياً أم إرضاءً لعريس جديد طلب منها ارتدائه؟ وقالت: عندما ترتدي الحجاب عليها أن تقتنع أنه فرض من الله أو لا ترتديه. وسألت الله أن يردها إليه رداً جميلاً، لافتة إلى أنه "عليها الالتزام في ملابسها خاصة أنها عرفت معنى الطاعة".

وانتقدت "شعيب" تحوّل "حلا" السريع لنقيض ما كانت عليه، قائلة: "مينفعش تقلعي كده مرة واحدة"! وأكدت على أنها لم تقابلها أو تتحدث معها بهذا الموضوع.

وفيما أيّدت احترام الحرية الشخصية لكل إنسان، شددت على أنها مرتدية الحجاب عن قناعة، وأنها حتى لو دُفِعَت لها المليارات لن تخلعه. وقالت: "انطلقت شائعات في فترة ارتداء عدد كبير من الفنانات للحجاب بأنهن تقاضين أموالاً من أجل ارتدائه. لكن هذا غير صحيح، فهم يعطون المال للفنانة لتخلع الحجاب وليس لارتدائه.



