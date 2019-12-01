نيللي كريم تكشف استئصالها لورمٍ حميد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة نيللي كريم سبب خضوعها للعلاج في الخارج مشيرةً في حديثٍ صحفي إلى أنها أجرت عملية صعبة جداً لاستئصال الورم من وجهها.
وقطعت بذلك الطريق على الشائعات التي تحدثت عن ورم في المخ بعيد نشرها للصور من المستشفى مع الأطباء. وأكدت أن التحليلات أثبتت أنه ورم حميد ولم يكن في المخ بل قريباً من عصب الوجه الأساسي.
هذا وطمأنت المتابعين أنها أصبحت بخير عبر صورة وتدوينة جديدة خاطبت فيها المحبين
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