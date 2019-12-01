انطلاق عرض مسلسل "الضاهر" لمحمد فؤاد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عاد النجم محمد فؤاد إلى منزله بعيد أزمةٍ صحية أدخلته إلى العناية المركزة، حيث خضع لغحوصات دقيقة بالتزامن مع انطلاق عرض مسلسل الضاهر. الذي تعرّض لعدة تأجيلات بسبب أزمات إنتاجية. علماً أنه يعود من خلاله للدراما بعد غياب حوالى 9 سنوات منذ تقديمه لمسلسل "اغلى من حياتي".

يشار إلى أن فؤاد عانى من ارتفاع الضغط الحاد واكتشف أنه يعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم وبدأ العلاج بتعليمات الاطباء



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