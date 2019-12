شكرا لقرائتكم خبر عن لم شمل The Pussycat Dolls بعد 10 سنوات من الغياب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

قدم فريق The Pussycat Dolls أول عرض غنائي له بعد 10 سنوات، حيث اجتمعت نجمات الفريق على المسرح، وقدمن عروض غنائية راقصة مذهلة، وذلك في نهائي "The X Factor: Celebrity " في لندن بإنجلترا.

وقد انضمت إلى الفريق النجمة العالمية نيكول شيرزينجر، وهي واحدة من لجنة تحكيم البرنامج مع عضوات الفريق آشلي روبرتس، وكيمبرلي وايت، وجيسيكا سوتا، ووكارميت باشار .

وكانت نيكول شيرزينجر قد أصدرت بيان مؤخرا حول عودة فريقها The Pussycat Dolls، من جديد ليظهروا بالبرنامج وصرحت: "أحب كل الفتيات كثيرا، ولا أستطيع الانتظار لـ تقديم استعراضاتنا لكم"، كما علقت نيكول في بيان حول لم الشمل، فات وقت طويل، ولكن هذا هو الوقت المثالي لتذكير العالم بفريقنا The Pussycat Dolls .

يذكر أن فريق The Pussycat Dolls قدم بالحلقة عددا من أشهر أغنياته ومن أبرزها : " Buttons " و " When I Grow Up " و " “Don’t Cha "



