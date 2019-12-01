شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينتهى من تصوير فيلم "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد عادل إمام من تصوير فيلم "لص بغداد" الذى ينافس به فى شهر يناير المقبل ويشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم ياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحى عبدالوهاب وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجى فيلمز.

وصور مؤخرا أبطال الفيلم، الأفيشات الرسمية للعمل، حيث تصدر كل ممثل الأفيش بمفرده، فضلا عن أفيش "جماعى" والذى ضم كلا من محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توته .

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.