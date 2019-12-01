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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت هايلي بالدوين عن شائعة حملها الأول من جاستين بيبر؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الشائعات لا تنتهي في عالم هوليوود ، فكانت آخر ضحايا الشائعات هي النجمة العالمية و السوبر موديل هايلي بالدوين ، حيث انتشرت تقارير تؤكد أنها حامل في طفلها الأول من زوجها النجم الشهير جاستين بيبر ، إلا أن هايلي قررت إلا تترك الشائعة تنتشر بكثافة و ردك عليها .
ردت هايلي بالدوين ساخرة علي الـ Instagram Stories، فقالت : " الإنترنت مضحك !! "لا ، لست حامل ، لكني أحب الطعام حقا" ، و هو الرد الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية و من ابرزها " جاست جيرد " .
و قد بدأت الشائعات بعد ظهور صورة لهايلي وهي تتجول في ميامي و كانت تضع يدها على بطنها.
من جهه اخري احتفلت هايلي بالدوين مؤخرا بـ " Thanksgiving " في ميامي مع جاستين بيبر والتقط لها عدد كبير من الصور و هي علي الشاطئ حيث كانت ترتدي " مايوه بيكيني " باللون الأسود .
هايلي علي الشاطئ
هايلي علي الشاطئ
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