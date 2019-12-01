شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا الزمن الجميل.. عادل إمام فى صورة قديمة مع عامر منيب ومصطفى متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفظ الصورة دائمًا بصفتها الأهم كونها مخزن للذكريات، حيث تكون أول اختيارات أى شخص يبحث عن تفاصيل من الماضى مهما بعد زمنه، فالنظر إلى صورة واحدة من الأرشيف، يكفى لاستعادة شخص عشرات بل مئات الذكريات المرتبطة بمرحلة عمرية معينة فى حياته، بما تحمله من صداقات وعداوات ونجاحات أحيانًا، وإخفاقات فى أحيان أخرى.

ولكل شخص ذكرياته الخاصة التى يحتفظ بها من مراحل عمره المختلفة، وتتجسد الذكريات الجميلة بحياتنا فى المقتنيات والهدايا والصور الشخصية سواء الفردية منها أو الجماعية مع الأسرة والأصدقاء، ومع وجود تلك الأشياء بحوزتنا نعيد مشاركتها مع المقربين منا خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.



عادل إمام يحتفل بصوره تجمعه مع عامر منيب ومصطفى متولى

وفى حالة كبار النجوم اللذين مازالوا على قيد الحياة أو هؤلاء اللذين رحلوا قبل أن يواكبوا عصر التقدم التكنولوجى الذى نعيشه فى وقتنا الحاضر، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعى العديدة، تقوم الصور بدور استعادة الذكريات القديمة والنادرة.

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الزعيم عادل إمام، شارك جمهوره صورة نادرة تجمعه بالفنانين الراحلين عامر منيب ومصطفى متولى، التى نشرها بدون تعليق عبر صفحته على إنستجرام، لكن فى المقابل لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، حيث حظت بإعجاب أكثر من 28 ألف شخص خلال ساعات قليلة جدًا.



عادل إمام ومصطفى متولى وعامر منيب

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية كانت قد انتشرت شائعة وفاة النجم عادل إمام، التى نفى على إثرها المخرج رامى إمام شائعة وفاة والده الزعيم عادل إمام، بنشره فيديو عبر حسابه الشخصى بـ"إنستجرام"، منتصف نوفمبر الماضى، ظهر خلاله عادل إمام من لوكيشن تصوير مسلسل "فلانتينو"، أثناء قراءته وحفظ للسيناريو.

وفى اليوم التالى، وجه المخرج رامى إمام، تحية إلى محبى الزعيم عادل إمام على انستجرام، وقال رامى إمام، خلال الفيديو، إنه يعيش حالة من السعادة من ردود الأفعال بعد نشره فيديو الفنان عادل إمام، وقت انتشار شائعة وفاته، مشيرا أنهم قد اعتادوا على تلك الشائعات السخيفة.

وأضاف، "المشاعر التى رأيتها من خلال التعليقات جعلتنى فى حالة من التأثر الكبير من كم الحب تجاه والدى ودعوات الجمهور بدوام العمر والصحة"، وتابع "ذلك الحب يلقى علينا مسئولية كبيرة فى عملنا فى مجال الفن"، كما وجه للجمهور تحيه خاصة من الفنان عادل إمام على تلك المشاعر الفياضة التى شعرها، مشيرًا أنه يشعر طوال الوقت بحبكم له ويعرف أن تلك مسئولية كبيرة.