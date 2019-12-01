شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى وأحمد حلمى.. نجوم سخروا من أنفسهم قبل ما الجمهور "يحفل عليهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي طريقته المعتادة قام النجم محمد هنيدي بالتحفيل علي نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي رافعاً شعار "كل نفسك قبل ما حد ياكلك"، حينما قال بنشر صورة له وهو طفل يرتدي تيشرت الزمالك.



محمد هنيدي

هنيدي قام بذلك فور انتهاء مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بخسارة فريقه الزمالك بثلاثية نظيفة، لتحظي الصورة بتفاعل كبير من جانب متابعيه، وهو الأمر الذي دوماً ما يكرره هنيدي حيث سبق ونشر صورة بطاقته بجانب أمور أخري من تلك النوعية مما جعلنا نسلط الضوء خلال التقرير التالي، علي نجوم دوماً ما يقوموا بالتحفيل علي أنفسهم قبل أن يحفل عليهم الجمهور.

اسماعيل ياسين

ربما يعد اسماعيل ياسين من أوائل من قاموا بذلك، وذلك حينما كان يسخر الفنان الشهير من فمه الكبير بالعديد من المناسبات، أبرزها أفلامه السينمائية الذي رد فيها علي السخرية من فمه بالرد علي طريقته الخاصة عبر تحويل ذلك إلي ميزة اضحك من خلالها جمهوره أكثر، واكتسب قاعدة جديدة من الجمهور، كما اعتاد خلال البرامج الحوارية علي السخرية من نفسه.

بشري

أيضاً سخرت الفنانة بشرى من نفسها وبادرت بذلك عبر وسائل السوشيال ميديا، وذلك حين علقت علي إطلالتها بمهرجان الجونة السينمائي، وعلقت عليها بكتابة "ما أنا قلبى قلب خساية.. .عادى سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك.. أحلى من الثقة بالنفس مفيش"، كما لم تكتفي بذلك وإنما وضعت صورة لـ خس بجانب إطلالتها.



بشري

ريهام عبد الغفور

لم يتوقف الأمر عند بشري، وإنما سخرت الفنانة ريهام عبد الغفور من نفسها هي الأخرى بفاعليات مهرجان الجونة الأخير أيضاً.

وذلك بعد نشر صورة لها علقت عليها بكتابة : " “أنا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمد لله.. طلعت car wash”.

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احمد حلمي

ومن وقت لآخر يقوم عدداً من النجوم ببدء التحفيل علي نفسه كنوع من التواصل مع متابعيهم علي وسائل التواصل الإجتماعى، وهو ما حدث مع الفنان احمد حلمي مؤخراً حين نشر صورة له قبل الشهرة، وعلق عليها بكتابة "كله يعدي الا الترنج البني".



احمد حلمي

محمد هنيدي

مرة أخري يأتي محمد هنيدي، ولكن تلك المرة عن طريق أفلامه الذي دوماً ما ظهر في مشاهد منها، وهو يقوم بالتحفيل علي نفسه حيث سخر من قصر قامته في أكثر من مناسبة، وبعيداً عن الأفلام سخر من قصر قامته في العديد من المناسبات آخرها لحظة تكريمه في مهرجان الجونة.