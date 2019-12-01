محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلن الفنان الشاب محمد إمام انتهاء تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، بعد تصوير دام لمدة عام، ومن المقرر عرضه يناير المقبل.
ونشر إمام صورة له من كواليس الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لسه مخلص أخر مشهد في لص بغداد، بعد سنة تصوير، أكتر فيلم تعبت فيه، واكتر فيلم كان نفسي اعمل حاجة زيه".
تابع إمام: "شكراً لكل زمايلي الفنانين اللي شاركوني بطولة الفيلم على إخلاصكم واجتهادكم وحبكم لشغلكم، شكراً للمؤلف تامر إبراهيم والمخرج أحمد خالد موسى انكم خلتوني أحقق حلم من أحلامي، شكراً للمنتح تامر مرسي والمشرف على الإنتاج أحمد بدوي انكم خليتوا الحلم حقيقة".
واختتم إمام تعليقه: "شكراً لجمهوري الحبيب اللي تعليقاته ورسايله على أي صورة او بوستر او إعلان كانت بتديني طاقة معنوية في وسط التعب والإرهاق، إن شاء الله الفيلم يعجبكم جداً، ميعادنا في يناير إن شاء الله".
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي فيلمز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنة تصوير.. محمد إمام ينتهي من "لص بغداد": "خليتوا الحلم حقيقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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