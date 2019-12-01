وليد سعد يتمنى الشفاء لمحمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الملحن والفنان وليد سعد صورة للفنان محمد فؤاد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، متمنيًا له الشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله المستشفى.

وعلق سعد على الصورة: "ألف سلامة عليك يا فؤش يا نجمنا الكبير، ربنا يديك الصحة يا حبيبي".

وتعرض الفنان محمد فؤاد، لأزمة صحية، نُقل على إثرها لمستشفى دار الحكمة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

يذكر أن الفنان محمد فؤاد، عرض له أمس السبت، أولى حلقات مسلسله الدرامي الجديد "الضاهر" على شاشة قناة "الحياة".