إلهام شاهين تنشر صورًا بـ"قفطان" مغربي من "مراكش السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال مشاركتها المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية.

وظهرت إلهام في الصور بإطلالة مغربية، إذ ارتدت "قفطان" مغربي.

وافتتحت الدورة الـ18 من المهرجان، الجمعة الماضي، وتستمر حتى السادس من شهر ديسمبر المقبل.

يُذكر أن الفنانة هند صبري تشارك في قسم "محادثة مع.."، والذي سيشمل نقاش مفتوح في ندوات مختلفة مع ١٢ شخصية من الأسماء الفاعلة في مجال السينما العالمية، وسيشارك إلى جانب هند صبري كل من المخرج والممثل والمنتج الأمريكي روبرت ريدفورد، والممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، والمنتج البريطاني جيريمي توماس، والممثل الأمريكي هارفي كيتل، والمخرج الفرنسي برتراند تافيرنيي.