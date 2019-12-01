أصالة: في كل معركة حتى لو خسرناها نكسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أصالة على الصور: "في كلّ معركة حتّى لو خسرناها نكسب، نزداد معرفة، ونزداد اتّزان، فإن عرفنا أن ما يمرض فينا قد يموت، إن كانت روح أو كان قلب، أو عين كانت تحرس الإثنين، علينا أن نثور، أن ننتفض من أجل أنفسنا، والنَّفْس إن هانت على الكون كلّه علينا لنّ تهون ".

Advertisements

وكانت أصالة أحيت حفلا غنائيا، الجمعة الماضية، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.

وقدمت أصالة نصري العديد من أغانيها الشهيرة والتي كان من ضمنها أغنية "ذاك الغبي" باللهجة الخليجية.

وخلال غنائها أغنية "ذاك الغبي" لم تتمالك أصالة دموعها وبكت على المسرح أمام الجماهير.