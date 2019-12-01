محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال المخرج هشام فتحي، إنه يستعد لتقديم فيلم سينمائي، بطولة الفنان هشام ماجد، ويعمل عليه خلال الفترة الحالية.
وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفيلم بطولة هشام ماجد، ومازلنا في مرحلة الكتابة، ولم نحدد بعد موعد انطلاق التصوير، ويشارك في كتابته أنا وهشام وإيهاب بليبل".
وعن الدراما التليفزيونية، صرح "التليفزيون مفيش حاجة واضحة".
جدير بالذكر أن هشام فتحي أخرج حفلي افتتاح وختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشهد الافتتاح تقديم أكثر من فقرة، وعرض أكثر من فيلم تسجيلي منها "ست ستات" عن رائدات السينما، وآخر عن الفنان عزت أبو عوف، وثالث عن الناقد يوسف شريف رزق الله، والرابع عن الفنان هيثم أحمد زكي، وشارك في تقديم فقرات الحفل: الفنان خالد الصاوي، الفنان أحمد داوود، والفنانة دينا الشربيني.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام فتحي لـ"الخليج 365": فيلمي مع هشام ماجد في مرحلة الكتابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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