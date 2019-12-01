نجل فاروق الفيشاوي: المرض انتشر بجسد والدي ووظائف الكبد توقفت قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف الإعلامي عمرو الليثي أمس السبت، في برنامجه "واحد من الناس" المعروض على قناة النهار، "عمر" نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ليتحدث عن والده وذكرياته معه، وتفاصيل الأيام الأخيرة في حياته.

وقال عمر "بعد معرفتي بمرضه عشت مع والدي في بيته، وأحمد برغم انشغاله بالتصوير، كان حريصا على التواجد معه"، لافتًا إلى أن والده لم يكتب وصية قبل وفاته، فكان لديه أمل كبير في الشفاء.

وأضاف: "بابا خد نوع تاني من العلاج مكنش كيماوي هو دوا جديد بيقوي المناعة، بس للأسف المرض انتشر في جسمه وعرفنا ده قبل وفاته بأربعة أيام، وبدأ يدخل في غيبوبات متقطعة فيبقى قاعد معانا ومش معانا وبعدين يرجع تاني، اكتشفنا ان لازم يكون في المستشفى بشكل دائم تحت رعاية متخصصين، ورغم ده كان لأخر لحظة متمسك بالحياة ورافض يروح المستشفى".

Advertisements

وتابع عمر: "أقنعناه يروح المستشفى وقام لابس شيك جدا، وطلع قالي يلّا أنا جاهز، راح المستشفى على رجله، قعد في المستشفى حوالي 3 أيام، في الفترة دي وظائف الكبد توقفت تمامًا".

لم يتوقف فاروق الفيشاوي عن التمثيل إلا في الفترة الأخيرة؛ إذ واصل تقديم دوره في مسرحية "الملك لير"، لكنه لم يستطع السفر مع فريق العمل للعرض في السعودية، وعن هذا يقول عمر: "رغم مرضه كان على المسرح مع عرض الملك لير، بابا عاشق للفن، مكنتش أقدر أقوله كفاية تمثيل، ولا أعتقد إن حد قال له، ممكن أصحابه، بابا الفن بالنسبة له كان حاجة أساسية مينفعش حد يقوله ابعد عنه لحظة".

وأشار عمر إلى أنه لم يعش الاستقرار الأسري؛ إذ انفصل والده عن والدته الفنانة سمية الألفي، وهو طفل، لكنه لمس أن الصداقة والحب بينهما استمرا حتى رحيله، مضيفًا: "حاولنا نرجعهم محصلش نصيب، وكانوا اتعودوا على إن كل واحد عايش في بيت وله خصوصياته لما كبرنا استوعبنا ده، وكان كل يوم جمعة نتقابل كلنا كأسرة، ونخرج ونسافر"، موضحًا أن والدته انهارت عقب سماعها بخبر مرضه؛ لأنه كان بالنسبة لها روحها والهواء الذي تتنفسه.