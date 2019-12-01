في عيد ميلادها.. إدوارد يتذكر والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان إدوارد، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة قديمة تجمعه بوالدته التي رحلت عن عالمنا قبل عامين تقريبًا.

ويظهر إدوارد إلى جوار والدته وهو يحتفل بيوم مولدها، والذي يوافق 1 ديسمبر من كل عام، وكتب في تعليقه عليها "النهاردة عيد ميلادك يا امي، كنت بصحي اكلمك في التليفون اقولك كل سنة وانتي طيبة، والبس وانزل اجيلك نتغدى سوا ونحتفل بيكي أنا واخواتي وحشتيني.. الله يرحمك".

جدير بالذكر أن إدوارد يُعرض له حاليًا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، وعدد كبير من الفنانين.