تراند اليوم : مسلسل "أبوالعروسة".. البطل يحضر حفل يتيمة.. وأغنية تتسبب في وفاة نائب خلال زفاف ابنته...

ترك المسلسل الاجتماعي "أبو العروسة"، الذي عرض على جزئين عبر إحدى الفضائيات المصرية، حالة من الشجن بين متابعيه، إلى الحد أنه تولد عنه فكرة تخصيص يوم باسم "عيد الأسرة"، تجتمع فيه شمل العائلات في أجواء من الود والمرح.

في أبريل الماضي، لبى الممثل سيد رجب، بطل المسلسل، دعوة فتاة يتيمة لحضور حفل زفافها، لم يتأخر عن الحضور، ولم تتمالك العروسة نفسها وانهارت في البكاء، بعد أن احتضنها.

وكانت الفتاة كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "مش تفاهة والله ولا مستنية نصايح ولا مستنية تجريح من حد انا بس نفسي ومحتاجة مساعدتكم ان البوست يوصل ..أنا البنت اللي حلمها الممثل سيد رجب يحضر فرحها ويسلمني لعريسي وعينيه مليانه فرح زي فرحة الأب في مسلسل أبو العروسة".

أضافت: "الله يرحمك يا بابا لسه عندي أمل وأملي في ربنا كبير يحقق حلمي …ادعو لي والنبي كتير محتاجة دعواتكم".



وعلى الفور تضامن معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بمشاركة المنشور مع حسابات "رجب" الذي استجاب للدعوة، ولكن طلب أن يظل أمر حضوره سرًا لتحقيق المفاجأة.

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والجمعة، تحول فرح ابنة برلماني مصري في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة إلى مأتم، إثر وفاته أثناء تلقي التهاني واستقبال المدعوين لعرس ابنته، وبينهم سياسيون وأعضاء بمجلس النواب.

وفي غمرة فرح وابتهاج النائب محمد بدوي دسوقي بزفاف ابنته، سقط متوفيًا في الحال، وذلك بعد أن غلبته دموع الفرح، وبكى تأثرًا بأغنية مسلسل "أبوالعروسة"، ليسقط مغشيًا عليها، وتصعد روحه إلى بارئها في الحل، وفق حضور حفل الزفاف.



وقال الحضور إن النائب أصيب بأزمة قلبية أنهت حياته، بعد تأثره بسماع أغنية "متزعليش لو سِبتك... لو لقيتي دموع في عيني ده عشان هتمشي وتسيبيني"،.

وهي الأغنية أداها المطرب مدحت صالح في مسلسل "أبو العروسة"، وسقط بعدها النائب على الأرض ليتحول الفرح إلى عزاء ودموع وحزن.