تراند اليوم : أول تعليق لنقابة المهن الموسيقية على إهانة «شيرين» لسعوديات...

لا تتوقف المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن إثارة الجدل وإحداث مشاكل لها دون قصد بسبب تلقائيتها في الكلام، ولم يمر حفلها في الرياض دون جدل، حيث اعتبر البعض أنها أهانت السعوديات اللاتي انتقدن تصريحاتها في حفلتها الماضية عن ضرورة سماع المرأة كلام الرجل.
ووصف "شيرين" من انتقدوها بأنهم "شوية عوانس"، قائلة :« وقالت شيرين أمام جمهورها خلال موسم الرياض في السعودية: "المرة الي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاغ عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفه إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس».
من جانبه قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر، "إن الجميع في مصر والوطن العربي يتفق على الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها شيرين وصوتها النادر والقوي".
ولفت إلى أن تصريحات شيرين المثيرة طبيعة في شخصيتها، وتابع قائلا: "لكننا لن نقف لها بالمرصاد، لكن لو هناك أي تجاوز سنقف بالتأكيد ونتخذ موقف".
وتابع: "ما يحدث حاليا أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على النجوم بطريقة غير طبيعية، وأصبح من يعلقون وينشرون على مواقع التواصل غير متخصصين، فمن الممكن أن يصدروا أحكاما خاطئة، ونجد موضوع كبير من لا موضوع.
وأضاف أنها تتمتع بصوت نادر وقوى، قائلا: "إحنا عطشنا من الصوت ده لحد ما طلعت لنا شيرين"، موضحا أن النقابة تواصلت معها مرارا وتكرارا وأخبرتها بعدم الإدلاء بتصريحات أثناء غنائها أو الحديث في الشؤون العامة أو السياسية.